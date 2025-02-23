Кийосаки о кризисе: почему биткоин станет спасением, а не проблемой

Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», предупредил о надвигающемся финансовом кризисе, который может обрушить даже такие традиционно надежные активы, как золото, серебро и биткоин.
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