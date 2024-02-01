РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Егор Карасиков
    А нам дуют в уши что немцы недоедают, плохо моются и замерзают...))) А они местечково выделили пол ляма евро на тонне...Bild: почти €500 ...
  • Леонид -
    Россия имеет полное моральное право поставить любое вооружение хуситам и другим противникам США. Но, я думаю, мы сно...Был сбит из ЗРК P...
  • александр муравьев
    Что толку. Ужесточают а воз и ныне там. Запретить их совсем.Новые правила раб...

"Моссад" представил план освобождения 35 заложников в обмен на перемирие с ХАМАС

"Моссад" представил план освобождения 35 заложников в обмен на перемирие с ХАМАС

Hamas Military Wing/Handout via REUTERS Глава разведывательной службы Израиля "Моссад" Давид Барнеа представил военному кабинету страны план, по которому предусмотрено 35-дневное перемирие с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение 35 удерживаемых в плену у боевиков израильских заложников, сообщил 12-й телеканал израильского телевидения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх