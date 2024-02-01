"Моссад" представил план освобождения 35 заложников в обмен на перемирие с ХАМАС

Hamas Military Wing/Handout via REUTERS Глава разведывательной службы Израиля "Моссад" Давид Барнеа представил военному кабинету страны план, по которому предусмотрено 35-дневное перемирие с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение 35 удерживаемых в плену у боевиков израильских заложников, сообщил 12-й телеканал израильского телевидения.
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