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Военный эксперт Риттер: Украина может лишиться еще пяти областей

Еще пять областей Украины могут отойти под контроль России. Об этом в статье для Consortium News заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;Украина как гособразование изжила себя полностью...&quot; Вот именно в том и проблема, породившая нынешние беды: Украина ГОСОБРАЗОВАНИЕМ никогда и не была. От слова СОВСЕМ. Разумеется, если не принимать во внимание бормотание тамошних националистов на эту тему. После кутерьмы, охватившей Российское государство в период с 1917 по 1922  гг., состоялась лишь УССР. А параметры республик СССР были весьма далеки от того, что можно считать суверенным государством. И беда сегодняшней Украины (а вместе с ней - и России) в том и состоит, что там так и не нашлось сил, способных построить ГОСУДАРСТВО. Памятуя о всех политико-географических и экономических реалиях. Да еще и не возвращаясь к замшелым националистическим замашкам.
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1 д.
вага карлито
Возможности у  них будут не те к тому же   скорее всего там обговорят статус и  демилитаризацию! Там на западенщине кроме хуторов  что еще может быть! ?))Промышленность!??Тю тю это мечты!
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23 час.
Борис Виленский
Украину брать по частям, но всю. Такого государства быть не должно.
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15 час.

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