Военный эксперт Риттер: Украина может лишиться еще пяти областей

Bogdan Stupin

"Украина как гособразование изжила себя полностью..." Вот именно в том и проблема, породившая нынешние беды: Украина ГОСОБРАЗОВАНИЕМ никогда и не была. От слова СОВСЕМ. Разумеется, если не принимать во внимание бормотание тамошних националистов на эту тему. После кутерьмы, охватившей Российское государство в период с 1917 по 1922 гг., состоялась лишь УССР. А параметры республик СССР были весьма далеки от того, что можно считать суверенным государством. И беда сегодняшней Украины (а вместе с ней - и России) в том и состоит, что там так и не нашлось сил, способных построить ГОСУДАРСТВО. Памятуя о всех политико-географических и экономических реалиях. Да еще и не возвращаясь к замшелым националистическим замашкам.