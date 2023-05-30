Позитив для оптимистов

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Начало полномасштабной зачистки: Путин подготовил сюрприз планирующей саботаж элите

Начало полномасштабной зачистки: Путин подготовил сюрприз планирующей саботаж элите

Президент Российской Федерации Владимир Путин неслучайно не спешит с проведением зачистки либеральных сил в государственных структурах страны.

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