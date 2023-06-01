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Кабул «возбудился» на Тегеран

Кабул «возбудился» на Тегеран

Странные вещи творятся в талибском королевстве, простите, эмирате. Злобные языки утверждают, что главный иблис всей планеты, то бишь США, толкают запрещенных, но наивных талибов погибнуть за правое дело, напав на Иран.

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