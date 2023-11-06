В День народного единства российские паспорта получили юные жители городов Радужный и Вязники Владимирской области

4 ноября, в День народного единства, в Центре досуга молодежи в городе Радужный состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого восемь юных горожан получили свои первые удостоверяющие личность документы – паспорта граждан Российской Федерации.
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