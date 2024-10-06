Психолог Велес: соперничество и зависть чаще всего становятся причиной травли

Буллинг — понятие, которое многие из нас связывают исключительно со школой и подростками. Действительно, детям в возрасте 11-14 лет с незрелой и чувствительной психикой свойственно поведение и агрессора, и жертвы.
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