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Психолог Велес: соперничество и зависть чаще всего становятся причиной травли

Психолог Велес: соперничество и зависть чаще всего становятся причиной травли

Буллинг — понятие, которое многие из нас связывают исключительно со школой и подростками. Действительно, детям в возрасте 11-14 лет с незрелой и чувствительной психикой свойственно поведение и агрессора, и жертвы.

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