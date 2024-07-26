В Тамбове 26 июля отключат электричество на нескольких улицах

В пятницу, 26 июля, в Тамбова будет временно прекращено электроснабжение на нескольких улицах. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.
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