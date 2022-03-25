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Медведев — о смертной казни в России: "Решения Конституционного суда — это не священное писание"

Медведев — о смертной казни в России: "Решения Конституционного суда — это не священное писание"

Дмитрий Медведев прокомментировал ранее высказанное им же мнение о том, что Россия, покинув Совет Европы, может использовать эту ситуацию, например, для отмены моратория на смертную казнь, как средства борьбы против особо тяжких преступлений.

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