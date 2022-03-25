Медведев — о смертной казни в России: "Решения Конституционного суда — это не священное писание"

Дмитрий Медведев прокомментировал ранее высказанное им же мнение о том, что Россия, покинув Совет Европы, может использовать эту ситуацию, например, для отмены моратория на смертную казнь, как средства борьбы против особо тяжких преступлений.
Дмитрий Медведев прокомментировал ранее высказанное им же мнение о том, что Россия, покинув Совет Европы, может использовать эту ситуацию, например, для отмены моратория на смертную казнь, как средства борьбы против особо тяжких преступлений.
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