Петровский парк
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Петровский парк

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Бесплатные уроки «Школы кинолога» смогут посетить жители района Аэропорт

Запись на кинологический курс «Школа кинолога» открылась на сайте специальных проектов программы «Мой район».

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