Курдская группировка прекращает 39-летний вооруженный конфликт в Турции

В Турции завершился многолетний конфликт после заявления о самороспуске курдской группировки. В сообщении указано прекращение вооруженной борьбы и всех связанных действий, что знаменует окончание противостояния, начавшегося в 1984 году.
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