Дональду Трампу разрешили участвовать в выборах президента США

Суд отверг аргументы о том, что причастность бывшего главы государства в штурму Капитолия ограничивает его в праве на переизбрание Суд в Мичигане разрешил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства в 2024 году.
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