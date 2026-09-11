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Тайны 9/11. Почему в мире сомневаются в официальной версии терактов 25-летней давности

Тайны 9/11. Почему в мире сомневаются в официальной версии терактов 25-летней давности

Версии исследователей-скептиков подогревают нестыковки доклада о расследовании и нерешительность президента Трампа 25 лет назад в США самолеты атаковали небоскребы в Нью-Йорке и здание Пентагона.

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