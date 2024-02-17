Легковушка опрокинулась на «Коле» из-за ледяного дождя

Известно об одном пострадавшем. На 258-м км «Колы» произошло ДТП. Об этом сообщает источник 78.ru. По нашим данным, водитель легковушки не справился с управлением авто и опрокинулся, в результате чего произошло столкновение с другой машиной, двигающейся во встречном направлении.
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