Легковушка опрокинулась на «Коле» из-за ледяного дождя

Известно об одном пострадавшем. На 258-м км «Колы» произошло ДТП. Об этом сообщает источник 78.ru. По нашим данным, водитель легковушки не справился с управлением авто и опрокинулся, в результате чего произошло столкновение с другой машиной, двигающейся во встречном направлении.