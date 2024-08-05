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Названо «полезное» лакомство из советского прошлого, которое на самом деле вредит здоровью

Названо «полезное» лакомство из советского прошлого, которое на самом деле вредит здоровью

До сих пор в аптеках и магазинах можно найти одно популярное лакомство — гематоген. Некоторые ему приписывают чуть ли не чудодейственные свойства — мол, этот батончик может защитить от развития анемии, поднимая уровень железа в крови.

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