Названо «полезное» лакомство из советского прошлого, которое на самом деле вредит здоровью

До сих пор в аптеках и магазинах можно найти одно популярное лакомство — гематоген. Некоторые ему приписывают чуть ли не чудодейственные свойства — мол, этот батончик может защитить от развития анемии, поднимая уровень железа в крови.
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