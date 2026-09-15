Northern Ireland Open 2026: Обзор матчей второго дня квалификации

Лиам Дэвис, Яо Пэнчэн и Оливер Сайкс прошли во второй раунд квалификации Northern Ireland Open 2026, сообщает WST Лиам Дэвис (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - второй раунд квалификации Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Лиам Пуллен уверенно разгромил дебютанта тура Пола Норриса со счётом 4-0, не отдав ни одного фрейма.