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В Курской области задержан начальник отдела полиции за получение взятки от орловца

В Курской области задержан начальник отдела полиции за получение взятки от орловца

В Курской области задержан начальник подразделения местного УМВД. Он обвиняется в получении взятки. Как сообщают «Курские Известия», в мае 2024 года в местный отдел полиции были доставлены трое иностранных граждан с целью установления их личности.

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лп
людмила пийгли
Смешно
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