В КНДР повысили готовность к ядерному сдерживанию на фоне испытаний в США

Проведенное США на полигоне в Неваде субкритическое ядерное испытание ведет к обострению мировой гонки ядерных вооружений, и Пхеньян из-за этого вынужден принять необходимые меры, заявил представитель МИД КНДР.
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