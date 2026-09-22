В Кузбассе спрос на логистов вырос на 28% за год

В Кемеровской области за год сильнее всего вырос спрос на сотрудников в транспортно-логистической сфере — количество вакансий увеличилось на 28%.
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Ну логисты сейчас нужны по всей России. Есть куча вариантов даже без опыта на ххру, суперджоб и юхэд. Так что надо смотреть на зп, другие услвоия и выбирать))