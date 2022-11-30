Экс-глава СДПГ Лафонтен: Шольцу следовало призвать Байдена учитывать интересы России

Немецкий канцлер Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России перед началом спецоперации на Украине, заявил бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
Немецкий канцлер Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России перед началом спецоперации на Украине, заявил бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
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