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Царьград

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Названа предварительная причина обрушения перекрытий в доме на Гороховой в Петербурге

Названа предварительная причина обрушения перекрытий в доме на Гороховой в Петербурге

В деле разбираются сотрудники полиции.Стало известно, почему в доме на Гороховой улице могли рухнуть перекрытия (это произошло 11 августа).

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