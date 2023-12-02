DLC для Final Fantasy XVI расскажет “мрачную и загадочную” историю Клайва Разработчи...

DLC для Final Fantasy XVI расскажет “мрачную и загадочную” историю КлайваРазработчики экшен-RPG Final Fantasy XVI из студии Square Enix сообщили в рамках PlayStation Partner Awards немного подробностей о грядущем дополнении для игры.
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