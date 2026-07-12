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Аргентина — Швейцария: ФИФА допустила двойную трактовку правил. Но Эмболо наказан, а Галарса — нет

На 72-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2026 Аргентина — Швейцария (3:1) судья Жоау Пиньейру после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля правильно изменил свое первоначальное решение, отменил наказание Леандро Паредеса, вынес второе предупреждение Брилю Эмболо и удалил его.

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