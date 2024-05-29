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Назад в СССР: Интересная подборка ретро фотографий, снятых в 1960-х годах

Назад в СССР: Интересная подборка ретро фотографий, снятых в 1960-х годах

Интересная подборка ретро фотографий, снятых в далеких 1960-х годах 1960-е годы в СССР - это время "хрущёвской оттепели", когда люди вздохнули свободной грудью, когда появилась уверенность в завтрашнем дне.

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