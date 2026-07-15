Россиян предупредили о схеме обмана с «устаревшим тарифом» интернета

Мошенники могут звонить пользователям под видом техподдержки интернет-провайдера и сообщать, что тариф устарел, договор нужно перезаключить или требуется подтвердить адрес установки, рассказал RT кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.