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Аргументы и Факты

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Россиян предупредили о схеме обмана с «устаревшим тарифом» интернета

Россиян предупредили о схеме обмана с «устаревшим тарифом» интернета

Мошенники могут звонить пользователям под видом техподдержки интернет-провайдера и сообщать, что тариф устарел, договор нужно перезаключить или требуется подтвердить адрес установки, рассказал RT кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

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