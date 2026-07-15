Россиян предупредили о схеме обмана с «устаревшим тарифом» интернета

Мошенники могут звонить пользователям под видом техподдержки интернет-провайдера и сообщать, что тариф устарел, договор нужно перезаключить или требуется подтвердить адрес установки, рассказал RT кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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