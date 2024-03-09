SHAMAN выступил в Можайской женской колонии с новой песней

Накануне, в Праздник всех женщин, 8 Марта, популярный российский артист SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) устроил настоящее торжество для провинившихся россиянок, которые отбывают наказание в местах не столь отдаленных.
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