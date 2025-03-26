Познавательная угадайка #59

﻿﻿Пока все здесь говорят о том, чему они научились на работе, я просто продолжаю строить догадки. Поддержите уникальных авторов на Pikabu лайком, добрым словом или пожертвованием, или я расскажу вам, чему я научился за 15 лет работы на многофункциональных обрабатывающих центрах, или сокращенно станках с ЧПУ пойдем! 1.