В ООН поприветствовали договоренность РФ и Украины по обмену пленными

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует договоренность России и Украины по обмену пленными, которая была достигнута на переговорах в Стамбуле, заявил 2 июня представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
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