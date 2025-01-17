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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У Батракова футбол на первом месте, не вижу звездной болезни. Нормальный, скромный парень». Агент Сафонов о хавбеке «Локо»

В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету 19-летнего игрока 10 голов и 6 ассистов. — Сейчас Алексею Батракову в СМИ уделяют много внимания.

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