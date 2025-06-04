"Скорая" приехала на обычный вызов дамы в платке: Вся бригада была поражена увиденным в этой квартире

Дмитрий Леваков А мы сами что? Вхожу я тут в автобус, у стойки с валидатором сидит нога за ногу молодая женщина,явно не Иванова. Прошу опустить ногу, чтобы не испачкать брюки... И взрыв негодования, буквально: "А вы все русские грязные свиньи, грязными свиньями и подохните!" Оторопев, пытаюсь объяснить что то об уважении к людям, которые их х приняли, но это как бензин в огонь... Народ в автобусе безмолвствовал,

Дмитрий Леваков не слышали, наверное... Думаю, подойду к шофёру, может остановит у отд. полиции... Глядь, а шофёр то тоже не похож на Иванова... Ну и всё... Через папу остановок вышел, оглядываясь, не вышел ли за мной бородатый матерно улыбавшийся спутник этой дамы. А ведь и на улице те же МЫ, что и в автобусе были... Воттак и живём...