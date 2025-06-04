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"Скорая" приехала на обычный вызов дамы в платке: Вся бригада была поражена увиденным в этой квартире

"Скорая" приехала на обычный вызов дамы в платке: Вся бригада была поражена увиденным в этой квартире

На днях по Сети разлетелось поистине шокирующее видео, записанное фельдшером "скорой" - молодой девушкой с семилетним стажем.

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Комментарии
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Дмитрий Леваков
А мы сами что? Вхожу я тут в автобус, у стойки с валидатором сидит нога за ногу молодая женщина,явно не Иванова. Прошу опустить ногу, чтобы не испачкать брюки... И взрыв негодования, буквально: &quot;А вы все русские грязные свиньи, грязными свиньями и подохните!&quot; Оторопев, пытаюсь объяснить что то об уважении к людям, которые их х приняли, но это как бензин в огонь...  Народ в автобусе безмолвствовал,
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11 час.
Дмитрий Леваков
не слышали, наверное...  Думаю, подойду к шофёру, может остановит у отд. полиции... Глядь, а шофёр то тоже не похож на Иванова...  Ну и всё... Через папу остановок вышел, оглядываясь, не вышел ли за мной бородатый матерно улыбавшийся спутник этой дамы. А ведь и на улице те же МЫ, что и в автобусе были... Воттак и живём...
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11 час.
Silver Kont
Да и хер с этими  черножопыми, пусть подыхают! Взяли с ишаков расписку, что отказываются от госпитализации, и поехали дальше, уговаривать ослоёбов бесполезно....
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10 час.
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