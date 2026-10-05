Страна и люди
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Страна и люди

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Российские бойцы хитростью заставили боевиков скидывать им еду

Российские бойцы хитростью заставили боевиков скидывать им еду

Штурмовики Вооруженных сил России проявили тактическую хитрость, вынудив боевиков ВСУ снабжать себя продовольствием и заряженными пауэрбанками.

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