Российские бойцы хитростью заставили боевиков скидывать им еду

Штурмовики Вооруженных сил России проявили тактическую хитрость, вынудив боевиков ВСУ снабжать себя продовольствием и заряженными пауэрбанками.
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