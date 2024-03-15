Штаб по наблюдению за выборами в Москве заявил об отсутствии происшествий

Как рассказал журналистам замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Александр Асафов, на выборах президента в Москве нет никаких происшествий и все работает в штатном режиме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии