Хлеб может быть полезен

Хлеб на закваске лучше: он готовится дольше «классического», однако полезнее. Такого мнения придерживается сертифицированный диетолог Бет Червони из Кливлендской клиники в США, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Чемпионат».
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