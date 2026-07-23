МИД России предупреждает о рисках эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о возможных серьёзных последствиях для мировой энергетической и продовольственной безопасности, если ситуация на Ближнем Востоке продолжит развиваться по негативному сценарию.
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