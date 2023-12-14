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Врач объяснил, почему мужчинам опасно спать в трусах

Врач объяснил, почему мужчинам опасно спать в трусах

Мужчинам лучше отказаться от сна в нижнем белье. Такую рекомендацию дал директор американского Института мужского здоровья урологической группы в Джерси, доктор Брайан Стекснер, пишет портал Total со ссылкой на The Sun.

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