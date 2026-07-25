В ночь на 25 июля ВСУшники по приказу нового главкома-террориста Михаила Драпатого по кличке Палач ударили тяжёлыми беспилотниками по турбазам в Кирилловке - курортном посёлке городского типа (известный климатический и бальнеогрязевой курорт) на северо-западном побережье Азовского моря, самом южном населённом пункте Запорожской области.
Новый главком ВСУ «отпраздновал» своё назначение массовым убийством детей и их родителей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Власов
А где ответ? Ответа нет. Нет, ну будет точечно и очень, очень аккуратно. Война, блин, пятый год идет! Путин, сними белые перчаточки, хватит благороднитчать с врагами, Ах да, мы воспитанные, мы только по военным. Ну так и уничтожь главаря военного. Что, нельзя, гейропа накажет и Трамп не поймёт. вонь Анкориджа и всё такое прочее...
Ответить
1 м.
Юрий Золотарев
А что? На Пидратого жалко "Искандера"??
Ответить
1 м.
ИА
Ирина Александровна
Наконец-то хороший совет нашему руководству. Кроме того, бить по цехам, где враг собирает дроны, и увеличить количество систем ПВО вокруг наших южных курортов. Чтобы ни один дрон не долетел!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии