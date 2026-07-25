Новый главком ВСУ «отпраздновал» своё назначение массовым убийством детей и их родителей

Сергей Власов

А где ответ? Ответа нет. Нет, ну будет точечно и очень, очень аккуратно. Война, блин, пятый год идет! Путин, сними белые перчаточки, хватит благороднитчать с врагами, Ах да, мы воспитанные, мы только по военным. Ну так и уничтожь главаря военного. Что, нельзя, гейропа накажет и Трамп не поймёт. вонь Анкориджа и всё такое прочее...