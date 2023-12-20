Юнкоры «Школы правды» рассказали о проекте «Наставничество». В декабре молодежная редакция НОИЦ побывала на загородном мероприятии, которое организовали для взрослых и детей из детских домов со всего региона.
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