Президент Ирана предложил формат «СНГ+1». Что это меняет для России?

Президент Ирана предлагает формат «СНГ+1». Для Москвы его польза не в новом дипломатическом названии, а в возможности договариваться о южном транспортном коридоре со всеми странами, через которые он проходит.
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