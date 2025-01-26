Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал введения ЧС из-за наплыва мигрантов

В связи с обострением миграционного кризиса лидер консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц хочет объявить режим ЧС в Германии.
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