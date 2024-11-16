Алла Пугачева публично обидела Людмилу Гурченко

Вчера, в день, когда Людмиле Гурченко исполнилось бы 89 лет, Стас Садальский, известный актер и близкий друг актрисы, поделился своими воспоминаниями и размышлениями о непростых отношениях между двумя великими женщинами советской сцены — Людмилой Гурченко и Аллой Пугачевой.
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