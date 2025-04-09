НМГ планирует приобрести компанию "Медиалогия"

Пресс-служба НМГ Национальная Медиа Группа (НМГ) объявила о планах по приобретению одного из ведущих российских сервисов по мониторингу и анализу СМИ и социальных медиа в режиме реального времени "Медиалогия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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