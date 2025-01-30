CNN: столкнувшийся с самолетом в Вашингтоне вертолет совершал учебный полет

REUTERS/Elizabeth Frantz Военный вертолет Blackhawk, который столкнулся с пассажирским самолетом около Национального аэропорта имени Рональда Рейгана (DCA) недалеко от Вашингтона, совершал учебный полет, сообщает издание CNN со ссылкой на главу пресс-службы Объединенной оперативной группы Национального столичного региона Хизер Чайрез.