В Рязани в результате ДТП на улице Татарской пострадал пешеход

Пострадавший пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение.12 апреля в Рязани произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей и пешехода, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.
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