Конец главной иллюзии: Залужный признал, что Украине не видать НАТО

Блог NetEase: "Поймать весеннюю луну" (春日在捕月). Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно заявил совещании послов в Киеве, что Украина никогда не вступит в НАТО.
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