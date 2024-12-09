12,09,24 Суджа - Черкасское Поречное Позиционные боевые действия в районе Суджи. Артобстрел со стороны ВС РФ позиции ВСУ в северной части посёлка Черкасское Поречное.
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12,09,24 Суджа - Черкасское Поречное Позиционные боевые действия в районе Суджи. Артобстрел со стороны ВС РФ позиции ВСУ в северной части посёлка Черкасское Поречное.
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