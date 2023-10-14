inXile хвастается “чрезвычайно впечатляющими” результатами в работе над Clockwork RevolutionОтмечая в соцсетях бракосочетание Microsoft и Activision, Чед Мур из inXile Studios намекнул на появление важных новостей для Clockwork Revolution, Xbox-эксклюзивной стимпанк-экшен ролевой игры, представленной компанией из Редмонда во время летнего шоукейса “зеленой” команды.