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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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inXile хвастается “чрезвычайно впечатляющими” результатами в работе над Clockwork ...

inXile хвастается “чрезвычайно впечатляющими” результатами в работе над Clockwork ...

inXile хвастается “чрезвычайно впечатляющими” результатами в работе над Clockwork RevolutionОтмечая в соцсетях бракосочетание Microsoft и Activision, Чед Мур из inXile Studios намекнул на появление важных новостей для Clockwork Revolution, Xbox-эксклюзивной стимпанк-экшен ролевой игры, представленной компанией из Редмонда во время летнего шоукейса “зеленой” команды.

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