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Военкор: у противника на порядок больше коптеров, что нивелирует нехватку личного состава в ВСУ

Военкор: у противника на порядок больше коптеров, что нивелирует нехватку личного состава в ВСУ

Военкор Александр Сладков задался непростым вопросом: что важнее для ведения успешных боевых действий в рамках СВО: достаточное количество войск или беспилотников? В своем Telegram-канале военкор отмечает, что люди, конечно, всегда нужны на фронте, но мы не применяем свой главный стратегический потенциал, продолжая воевать «в паритете, как они».

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