Выживалка за рулем Pacific Drive получила обновление с новыми пресетами сложности...

Выживалка за рулем Pacific Drive получила обновление с новыми пресетами сложностиКоманда Ironwood Studios выпустила второе важное обновление для своей выживалки на автомобиле Pacific Drive, предлагая игрокам семь новых пресетов сложности для игры.
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