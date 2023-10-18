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Мы требуем срочной эвакуации из Израиля в Россию

Мы требуем срочной эвакуации из Израиля в Россию

Вся истинная сущность человека зачастую проявляется в критические моменты. Свидетельством этому являются недавние события в Израиле, которые наглядно демонстрирует, как некоторые люди, обладающие двойным гражданством, ведут себя в таких непростых ситуациях.

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Комментарии
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Н
Николай
С каких х...., простите ЩЕЙ!?
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8 час.
Аршак Меликджанян
отказ от всех других гражданств кроме российского, тогда поговорим.
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8 час.
Анатолий Анатольев
ОТКАЗАТЬ !!!!!!!!!!!!! Это ПРЕДАТЕЛИ!
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6 час.

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