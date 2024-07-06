Весёлые картинки на любой вкус: "Сколько раз в месяц нужно менять в кастрюле воду для пельменей?" (33 фото)

Обратите внимание: Юморные картинки и фото (29 шт). ﻿﻿Множество замечательных и забавных картинок — мемов, комментариев, фото-приколов — чтобы поднять пятничное настроение на нужный уровень! В этом выпуске: О новых фразах в словаре, о взрослении Александра Друзя, о защите своего дома от зомби-апокалипсиса и многом другом! Больше интересных статей здесь: Забавное.